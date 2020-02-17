Звіт уряду: у Гончарука задоволені темпами зростання споживчих цін / Фото: Кабмін

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У звіті уряду за підсумками 2019 року зазначено, що зростання споживчих цін в Україні уповільнилося до 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Також чиновники відмітили суттєве зниження інфляційного тиску в Україні, що випереджало прогнозовані раніше показники.

Стійка тенденція уповільнення цінової динаміки на споживчому ринку стала результатом монетарної політики НБУ в поєднанні з виваженою фіскальною політикою, тривалого зміцнення гривні, що поєдналося зі зниженням світових цін на енергоносії, — йдеться у звіті Кабміну.

За підсумками 2019 року зростання споживчих цін було близьким до нижньої межі цільового діапазону 5%. При цьому зростання споживчих цін торік у четвертому кварталі порівняно з відповідним кварталом 2018 року було найнижчим, починаючи з другого кварталу 2014 року.

Також у Мінекономіки прозвітували про зміцнення на 13,2% гривні у четвертому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Окрім цього, в уряді побачили зростаючу купівельну спроможність населення.

У грудні вперше була зафіксована нетипова для цього місяця дефляція на споживчому ринку — ціни знизилися на 0,2%. Це, окрім курсової динаміки, було обумовлено: зниженням ціни на природний газ і насиченням окремих сегментів продовольчого ринку, — зазначили в уряді.

Раніше повідомлялося, що у звіті з виконання програми діяльності Кабміну згадується про зростання прожиткового мінімуму у 2019 році, а також про підвищення на 9,4% мінімальної пенсії.

Нагадаємо, що звіт уряду Олексія Гончарука вимагав оприлюднили Володимир Зеленський після публікації скандальних аудіозаписів розмов прем'єра з представниками Національного банку України щодо некомпетентності президента в царині економіки. Гончарук написав на ім’я глави держави заяву про відставку. Зеленський не відправив прем'єра у відставку, але «нарізав» йому завдань, а також зажадав від правоохоронців впродовж двох тижнів встановити авторів прослуховування.