РСЗВ «Град». Фото: Військовий огляд

https://racurs.ua/ua/n133844-ukrayinski-grady-zabezpechyly-proryv-tankam-foto-video.html

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Українські РСЗВ «Град» успішно виконали поставлене перед ними бойове завдання із забезпечення прориву танкової бригади, завдавши ракетного удару по умовному противнику.

У Дніпропетровській області пройшли тактичні військові навчання реактивного артилерійського дивізіону окремої танкової бригади на одному з полігонів оперативного командування «Схід» Збройних сил України, повідомляє Армія Inform.

Реактивний дивізіон здійснив 250-кілометровий марш-кидок, виконав підготовчі роботи і завдав ракетного удару по позиціях умовного противника. Всі свої дії дивізіон погоджував із танковою бригадою, для якої підготував плацдарм для прориву через лінію оборони ворога.

Начальник навчань підполковник Сергій Мусієнко зазначив високу бойову і професійну підготовку українських військовослужбовців, які у наближеній до бойової ситуації, діяли чітко і злагоджено.

Усі цілі були ліквідовані в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.