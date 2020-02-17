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РСЗВ «Град». Фото: Військовий огляд

Українські «Гради» забезпечили прорив танкам (ФОТО, ВІДЕО)

17 лют 2020, 18:20
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Українські РСЗВ «Град» успішно виконали поставлене перед ними бойове завдання із забезпечення прориву танкової бригади, завдавши ракетного удару по умовному противнику.

У Дніпропетровській області пройшли тактичні військові навчання реактивного артилерійського дивізіону окремої танкової бригади на одному з полігонів оперативного командування «Схід» Збройних сил України, повідомляє Армія Inform.

РСЗВ «Град». Фото: Армія InformРеактивний дивізіон здійснив 250-кілометровий марш-кидок, виконав підготовчі роботи і завдав ракетного удару по позиціях умовного противника. Всі свої дії дивізіон погоджував із танковою бригадою, для якої підготував плацдарм для прориву через лінію оборони ворога.

РСЗВ «Град». Фото: Армія Inform

РСЗВ «Град». Фото: Армія Inform

РСЗВ «Град». Фото: Армія Inform

Начальник навчань підполковник Сергій Мусієнко зазначив високу бойову і професійну підготовку українських військовослужбовців, які у наближеній до бойової ситуації, діяли чітко і злагоджено.

Усі цілі були ліквідовані в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.


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