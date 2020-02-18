Війна на Донбасі: Бойовики захопили щонайменше одну позицію ЗСУ, фото — А.Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n133878-boyovyky-zahopyly-pozyciu-zsu-i-rozpovsudyly-zayavu-pro-vidpovidalnist-kyieva.html

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Більшість джерел військового кореспондента Андрія Цаплієнка підтверджує захоплення російськими бойовиками щонайменше однієї української позиціїв районі Золотого.

Цаплієнко розповів у Фейсбук, що нічний бій в районі розведення військ закінчився.

Били з важких гармат. Була спроба прориву лінії розмежування. Один український воїн загинув, четверо поранені, — написав журналіст.

В прес-службі операції Об'єднаних військ розповіли, що, програвши на полі бою, «ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу».

Бойовики так званої ЛНР дали своє трактування подій під Золотим і звинуватили українську сторону.

В офіціозі бойовиків йдеться про те, що українська диверсійна група у складі 10 осіб о 6.00 буцімто вирушила до позицій росіян поблизу Голубівського. Група ЗСУ нібито підірвалася на мінному полі, а потім почався артобстріл, який прикривав евакуацію поранених.

В ООС стверджують, що «зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією». Саме вони запросили режим «тиші» для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих.

Раніше сьогодні українські військові запевнили, що внаслідок атаки бойовиків позиції ЗСУ не було втрачено.