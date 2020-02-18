Война на Донбассе: боевики захватили позицию ВСУ — журналист, фото — А.Цаплиенко

https://racurs.ua/n133878-boeviki-zahvatili-po-menshey-mere-odnu-poziciu-vsu-jurnalist.html

Ракурс

Большинство источников военного корреспондента Андрея Цаплиенко подтверждает захват пророссийскими боевиками не менее одной украинской позиции в районе Золотого.

Цаплиенко рассказал в Фейсбук, что ночной бой в районе разведения войск закончился.

Били из тяжелых орудий. Была попытка прорыва линии разграничения. Один украинский воин погиб, четверо ранены, — написал журналист.

В пресс-службе операции Объединенных войск рассказали, что, проиграв на поле боя, «враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения».

Боевики так называемой ЛНР дали свою трактовку событий в Золотом и обвинили украинскую сторону.

В официозе боевиков говорится, что украинская диверсионная группа в составе 10 человек в 6.00 якобы отправилась к позициям россиян вблизи Голубовского. Группа ВСУ якобы взорвалась на минном поле, а затем начался артобстрел, который прикрывал эвакуацию раненых.

В ООС утверждают, что «содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией». Именно боевики пригласили режим «тишины» для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

Ранее сегодня украинские военные заверили, что в результате атаки боевиков позиции ВСУ не были утеряны.