Война на Донбассе: трансляция брифинга СНБО относительно обострения на фронте, фото — Цензор

https://racurs.ua/n133874-chto-reshili-na-snbo-translyaciya-brifinga-otnositelno-obostreniya-na-donbasse.html

Ракурс

В Киеве сегодня срочно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это произошло вследствие обострения на фронте. В 12.00 сообщили, что брифинг задерживается, поскольку заседание СНБО еще не закончилось.

В СНБО собралось высшее политическое руководство страны, а также секретарь Совета, руководство Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Напомним, что утром 18 февраля возле Золотого, вблизи места разведения войск, оккупанты атаковали украинские позиции. Официальные данные ООС свидетельствуют об одном погибшем украинском военнослужащем и четырех раненых. В соцсетях сообщалось о четырех погибших, пятерых раненых, а нескольких военных ВСУ якобы взяли в плен.