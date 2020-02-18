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Ракурс
Война на Донбассе: трансляция брифинга СНБО относительно обострения на фронте, фото — Цензор

Что решили на СНБО: трансляция брифинга в связи с боями на Донбассе

18 фев 2020, 12:03
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В Киеве сегодня срочно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это произошло вследствие обострения на фронте. В 12.00 сообщили, что брифинг задерживается, поскольку заседание СНБО еще не закончилось.

В СНБО собралось высшее политическое руководство страны, а также секретарь Совета, руководство Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Напомним, что утром 18 февраля возле Золотого, вблизи места разведения войск, оккупанты атаковали украинские позиции. Официальные данные ООС свидетельствуют об одном погибшем украинском военнослужащем и четырех раненых. В соцсетях сообщалось о четырех погибших, пятерых раненых, а нескольких военных ВСУ якобы взяли в плен.

Источник: Ракурс


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