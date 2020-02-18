Командиру ВСУ «светит» 10 лет тюрьмы за избиение солдата до смерти. Фото: UA.News

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Убийство солдата расследуют в Донецкой области. Там командира подразделения одной из военных частей Вооруженных сил Украины подозревают в избиении солдата, который умер в результате полученных травм.

Инцидент произошел в июле 2016 года. Согласно данным следствия, командир был недоволен исполнением обязанностей подчиненного, поэтому избил его, после чего солдат умер в госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Также следствие проверило обстоятельства возможной предвзятости командования части при проведении ими служебного расследования. Так, согласно результатам служебного расследования, с умершим военнослужащим якобы произошел несчастный случай. Правоохранители указанную версию командования опровергли и установили обстоятельства гибели военнослужащего.

На данным момент расследование окончено. Обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышение военным служебным лицом власти (ч. 4 ст. 426−1) направлен в суд. Ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге полицейский пытался жестоко убить собаку. Сотрудника правоохранительных органов будут судить. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.