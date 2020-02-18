Миссия МВФ посетит Украину для проведения технических обсуждений

Украину посетят эксперты МВФ, фото: «Новые ведомости»

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Ракурс

Украину посетит экспертная миссия Международного валютного фонда (МВФ).

В ее состав войдут несколько экспертов. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства МВФ в Украине.

Отмечается, что целью миссии будет «проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности».

Когда именно экспертная миссия посетит Украину, в настоящее время не сообщается.

Сейчас Украина проводит консультации с МВФ о новой кредитной программы, в рамках которой наше государство может получить кредит на сумму 5,5 млрд долл. США. Однако перед этим Украина сначала должна выполнить ряд предварительных требований, в частности — принять закон, который запретит возвращать банки бывшим владельцам после национализации.

Напомним, в течение этого года Украина должна выплатить МВФ около 1,4 млрд долл. США по ранее предоставленным кредитам. Наибольшие выплаты приходятся на 13 марта и 11 сентября.