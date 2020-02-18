Місія МВФ відвідає Україну для проведення технічних обговорень

Україну відвідають експерти МВФ, фото: «Новые ведомости»

https://racurs.ua/ua/n133876-misiya-mvf-vidvidaie-ukrayinu-dlya-provedennya-tehnichnyh-obgovoren.html

Ракурс

Україну відвідає експертна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

До її складу увійдуть кілька експертів. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на прес-службу постійного представництва МВФ в Україні.

Зазначається, що метою місії буде «проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності».

Коли саме експертна місія відвідає Україну, наразі не повідомляється.

Наразі Україна проводить консультації з МВФ щодо нової кредитної програми, в межах якої наша держава може отримати кредит на суму 5,5 млрд дол. США. Однак перед цим Україна спершу має виконати низку попередніх вимог, зокрема — ухвалити закон, який заборонить повертати банки колишнім власникам після націоналізації.

Нагадаємо, протягом цього року Україна має виплатити МВФ близько 1,4 млрд дол. США за раніше наданими кредитами. Найбільші виплати припадатимуть на 13 березня та 11 вересня.