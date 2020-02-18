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Ракурс
Банкомат. Фото: Общенет

У Запоріжжі зловмисники підірвали банкомат і фасад банку (ФОТО)

18 лют 2020, 11:49
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У Запоріжжі сьогодні близько 3.00 години ночі в житловому будинку по вулиці Бородинській прогримів вибух. Було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат із метою заволодіння готівки.

Вибух був такої потужності, що крім банкомату також був пошкоджений фасад філії одного з банків, повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Підрив банкомату в Запоріжжі. Фото: Нацполіція Запорізької областіФілія банку розташована на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку.

Підрив банкомату в Запоріжжі. Фото: Нацполіція Запорізької областіСума збитку встановлюється.

Підрив банкомату в Запоріжжі. Фото: Нацполіція Запорізької областіПоліція проводить слідчо-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного злочину.

Підрив банкомату в Запоріжжі. Фото: Нацполіція Запорізької областіЗа фактом підриву банкомату відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ст. 185 (крадіжка) КК України.

Джерело: Ракурс


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