Банкомат. Фото: Общенет

https://racurs.ua/ua/n133875-u-zaporijji-zlovmysnyky-pidirvaly-bankomat-i-fasad-banku-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі сьогодні близько 3.00 години ночі в житловому будинку по вулиці Бородинській прогримів вибух. Було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат із метою заволодіння готівки.

Вибух був такої потужності, що крім банкомату також був пошкоджений фасад філії одного з банків, повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Філія банку розташована на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку.

Сума збитку встановлюється.

Поліція проводить слідчо-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного злочину.

За фактом підриву банкомату відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ст. 185 (крадіжка) КК України.