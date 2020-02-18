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Ракурс
Банкомат. Фото: Общенет

В Запорожье злоумышленники подорвали банкомат и фасад банка (ФОТО)

18 фев 2020, 11:49
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В Запорожье сегодня около 3.00 часов ночи в жилом доме по улице Бородинской прогремел взрыв. Было установлено, что неизвестные лица подорвали банкомат с целью завладения наличными деньгами.

Взрыв был такой мощности, что помимо банкомата также был поврежден фасад филиала одного из банков, сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Подрыв банкомата в Запорожье. Фото: Нацполиция Запорожской области

Филиал банка располагался на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

Подрыв банкомата в Запорожье. Фото: Нацполиция Запорожской области

Сумма ущерба устанавливается.

Подрыв банкомата в Запорожье. Фото: Нацполиция Запорожской области

Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Подрыв банкомата в Запорожье. Фото: Нацполиция Запорожской области

По факту подрыва банкомата открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 185 (кража) УК Украины.

Источник: Ракурс


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