Банкомат. Фото: Общенет

https://racurs.ua/n133875-v-zaporoje-zloumyshlenniki-podorvali-bankomat-i-fasad-banka-foto.html

Ракурс

В Запорожье сегодня около 3.00 часов ночи в жилом доме по улице Бородинской прогремел взрыв. Было установлено, что неизвестные лица подорвали банкомат с целью завладения наличными деньгами.

Взрыв был такой мощности, что помимо банкомата также был поврежден фасад филиала одного из банков, сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Филиал банка располагался на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

Сумма ущерба устанавливается.

Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

По факту подрыва банкомата открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 185 (кража) УК Украины.