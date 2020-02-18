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Бойко в Раде на фоне боев под Золотым заговорил о закреплении в Конституции особого статуса ЛНР-ДНР

Бойко в Раде на фоне боев под Золотым заговорил об амнистии и особом статусе «республик ЛНР-ДНР»

18 фев 2020, 11:26
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Юрий Бойко, сопредседатель фракции пророссийской политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь», во время своего выступления в Верховной Раде сегодня вспомнил о минских договоренностях, а также о необходимости принятия законопроектов об амнистии и внесения изменений в Конституцию с целью закрепления особого статуса ОРДЛО.

Позиция нашей политической силы: мы готовы принять в парламенте законопроект об амнистии для тех, кто не убивал; внести изменения в Конституцию относительно закрепления особого статуса «республик ЛНР-ДНР». Потому что это прописано в минских соглашениях, подписанных уже нынешней властью. Мы на это готовы и требуем, чтобы это выполнял действующий президент и парламент, — заявил Бойко с трибуны Рады.

По мнению нардепа, сегодняшняя власть не может идти мирным путем, поскольку «боится небольшой части радикально настроенных людей в стране, которые правят балом».

Напомним, что Бойко также входит в состав парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Источник: Ракурс


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