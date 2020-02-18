Расстрел Майдана: сообщено о подозрении бывшему бойцу «Омеги»

Сегодня – годовщина расстрелов на Майдане, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n133872-rasstrel-maydana-soobscheno-o-podozrenii-byvshemu-boycu-omegi.html

Ракурс

Бывшему бойцу милицейского спецподразделения «Омега» вчера сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, а также покушения на умышленное убийство и убийство.

По версии следствия, он 20 февраля 2014 в Киеве совершил покушение на умышленное убийство и убийство митингующего на улице Институтской. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору группой лиц из числа бывших сотрудников милицейского спецподразделения «Беркут».

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержания под стражей.

Сегодня в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. Период с 18 до 20 февраля 2014 года был самым кровавым и трагическим эпизодом Революции достоинства. Только 18 февраля в Киеве на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека, еще 509 получили телесные повреждения. 20 февраля погибли 47 участников Евромайдана.

Напомним, двое бывших бойцов «Беркута», которых в конце 2019 года обменяли в ОРДЛО, в начале февраля вернулись в Украину и написали письмо руководству государства. В нем они, в частности, требуют отменить закон об амнистии майдановцев.