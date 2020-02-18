Розстріл Майдану: повідомлено про підозру колишньому бійцю «Омеги»

Сьогодні – річниця розстрілів на Майдані, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n133872-rozstril-maydanu-povidomleno-pro-pidozru-kolyshnomu-biycu-omegy.html

Ракурс

Колишньому бійцю міліцейського спецпідрозділу «Омега» вчора повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, а також замаху на умисне вбивство та вбивство.

За версією слідства, він 20 лютого 2014 року в Києві здійснив замах на умисне вбивство та вбивство мітингувальника на вулиці Інститутській. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці злочини він скоїв способом, небезпечним для життя багатьох осіб та за попередньою змовою групою осіб з-поміж колишніх співробітників міліцейського спецпідрозділу «Беркут».

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

Сьогодні в Україні згадують жертв розстрілів на Майдані. Період з 18 до 20 лютого 2014 року був найбільш кривавим та трагічним епізодом Революції гідності. Лише 18 лютого в Києві на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та Маріїнському парку загинули 23 людини, ще 509 отримали тілесні ушкодження. 20 лютого загинули 47 учасників Євромайдану.

Нагадаємо, двоє колишніх бійців «Беркута», яких наприкінці 2019 року обміняли в ОРДЛО, на початку лютого повернулися в Україну й написали листа керівництву держави. У ньому вони, зокрема, вимагають скасувати закон про амністію майданівців.