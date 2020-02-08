Двоє колишніх «беркутівців» повернулися до Києва після обміну і написали листа керівництву України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133403-dvoie-kolyshnih-berkutivciv-povernulysya-do-kyieva-pislya-obminu-i-napysaly-lysta-kerivnyctvu.htmlРакурс
Колишні співробітники «Беркута» Олександр Маріченко і Сергій Тамтура, які наприкінці 2019 року були обміняні в ОРДЛО, повернулися в Україну.
Про це повідомив адвокат екс-«беркутівців» Олексій Горошинський у Facebook.
Адвокат заявив, що його підзахисні відправили листа президенту України Володимиру Зеленському, спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову та генеральному прокурору Руслану Кривошапці, в якому просять нове керівництво України провести справедливе і неупереджене розслідування подій, які відбувалися у Києві в 2014 році.
Адвокат розмістив цей лист у Facebook.
У листі Маріченко і Тамтура заявили, що хочуть відновити чесне ім’я підрозділу «Беркут», а також вимагають, щоб справжні вбивці протестуючих і правоохоронців на Майдані понесли заслужене покарання.
Екс-«беркутівці» вимагають скасувати закон про амністію майданівців і провести неупереджене розслідування вбивств людей на Майдані в 2014 році.
Маріченко і Тамтура також заявили, що домагатимуться справедливості і готові приймати участь у судових засіданнях, тому що вони не скоювали злочинів і їм нема чого приховувати.