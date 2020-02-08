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Ракурс
Сергей Тамтура (крайний слева) и Александр Мариченко (крайний справа). Фото: Facebook

Двое бывших «беркутовцев» вернулись в Киев после обмена и написали письмо руководству Украины (ФОТО)

8 фев 2020, 16:16
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Бывшие сотрудники «Беркута» Александр Мариченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Украину.

Об этом сообщил адвокат экс-«беркутовцев» Алексей Горошинский в Facebook.

Адвокат заявил, что его подзащитные отправили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Кривошапке, в котором просят новое руководство Украины провести справедливое и беспристрастное расследование событий, которые происходили в Киеве в 2014 году.

Адвокат разместил данное письмо в Facebook.

Фотокопия письма экс-«беркутовцев» руководству Украины. Фото: Facebook

Фотокопия письма экс-«беркутовцев» руководству Украины. Фото: Facebook

В письме Мариченко и Тамтура заявили, что хотят восстановить честное имя подразделения «Беркут», а также требуют, чтобы настоящие убийцы протестующих и правоохранителей на Майдане понесли заслуженное наказание.

Экс-«беркутовцы» требуют отменить закон об амнистии майдановцев и провести беспристрастное расследование убийств людей на Майдане в 2014 году.

Мариченко и Тамтура также заявили, что будут добиваться правды и готовы участвовать на судебных заседаниях, потому что они не совершали преступлений и им нечего скрывать.

Источник: Ракурс


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