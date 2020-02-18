Бойко у Раді на тлі боїв під Золотим заговорив про закріплення в Конституції особливого статусу ЛНР-ДНР / Фото: Скрін YouTube

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Юрій Бойко, співголова фракції проросійської політсили «Опозиційна платформа — За життя», під час свого виступу у Верховній Раді сьогодні згадав про мінські угоди, а також про необхідність ухвалення законопроектів щодо амністії і внесення змін до Конституції задля закріплення особливого статусу ОРДЛО.

Позиція нашої політичної сили: ми готові до того, щоб ухвалити в парламенті законопроект щодо амністії для тих, хто не вбивав; внести зміни до Конституції щодо закріплення особливого статусу в «республіках ЛНР-ДНР». Тому що це прописано у мінських угодах, підписаних вже нинішньою владою. Ми на це готові і вимагаємо, щоб це виконував чинний президент і парламент, — заявив Бойко з трибуни Ради.

На думку нардепа, сьогоднішня влада не може йти шляхом миру, оскільки «боїться невеликої частини радикально налаштованих людей в країні, які правлять балом».

Нагадаємо, що Бойко також входить до складу парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Криму.