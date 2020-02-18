Командиру ЗСУ «світить» 10 років в'язниці за побиття солдата до смерті. Фото: UA.News

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Вбивство солдата розслідують в Донецькій області. Там командира підрозділу однієї з військових частин Збройних сил України підозрюють у побитті солдата, який помер внаслідок отриманих травм.

Інцидент стався в липні 2016 року. Згідно з даними слідства, командир був незадоволений виконанням обов’язків підлеглого, тому побив його, після чого солдат помер в госпіталі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Також слідство перевірило обставини можливої ​​упередженості командування частини при проведенні ними службового розслідування. Так, згідно з результатами службового розслідування, з померлим військовослужбовцям нібито стався нещасний випадок. Правоохоронці зазначену версію командування спростували і встановили обставини загибелі військовослужбовця.

Наразі розслідування закінчено. Обвинувальний акт стосовно командира підрозділу військової частини за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) і перевищення військовою службовою особою влади (ч. 4 ст. 426−1) направлено до суду. Його можуть посадити на термін від семи до 10 років.

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