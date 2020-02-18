Війна на Донбасі: трансляція брифінгу РНБО щодо загострення на фронті, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n133874-scho-vyrishyly-na-rnbo-translyaciya-bryfingu-schodo-zagostrennya-na-donbasi.html

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У Києві сьогодні терміново скликали засідання Ради національної безпеки і оборони України. Це сталося внаслідок загострення на фронті.

В РНБО зібралося вище політичне керівництво країни, а також секретар РНБО, керівництво Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого під Золотим, поблизу місця розведення військ, окупанти атакували українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї. Офіційні дані ООС свідчать про одного загиблого українського військового і чотирьох поранених. У соцмережах повідомлялося про чотирьох загиблих, п’ятьох поранених, кількох військових ЗСУ взяли в полон.