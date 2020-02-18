«Нептун» — первая крылатая ракета Украины. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n133879-novyy-proekt-gosoboronzakaza-privedet-k-likvidacii-raketnoy-programmy-butusov.html

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Ракетная программа может быть ликвидирована в Украине. Проектом государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено финансирование программы «Нептун» и закупки большой партии ракет «Вильха».

Такие решения приведут к ликвидации ракетной программы Украины. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривается проект государственного оборонного заказа на 2020 год. Если он будет принят в том виде, в котором он написал сейчас, это будет сознательным срывом ключевых оборонных инициатив со стороны государства, считает журналист.

Такое мнение он высказал в связи с тем, что новым проектом не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха» и финансирование программы «Нептун». Это приведет к ликвидации ракетной программы. Для сравнения, в прошлом году было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха».

Не предполагаются средства на закупку 155 мм гаубиц проекта «Богдана», чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для «Гиацинтов» и «Акаций», и 155 мм снарядов для «Богданы», — отметил журналист.

В то же время в прошлом году на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства.

Кроме того, не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа «Стугна», «Корсар», «Фагот». Не заложены и необходимые средства для модернизации танков Т-64.

Единственная статья, которая финансируется максимально щедро — это закупка двухосных 12-ти и 15-ти тонных бронеавтомобилей одной частной компании, которая умело себя лоббирует. Планируется закупка свыше 100 таких машин, ни одна из которых, разумеется, в силу своих характеристик и избыточной массы не является необходимой нашей пехоте — из-за слабой проходимости, — отметил Бутусов.

По мнению журналиста, принимать документ в таком виде нельзя, он требует серьезных доработок. Зеленский мог бы отправить его на доработку.

Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет, — добавил Бутусов.

Напомним, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо 17 февраля анонсировал старт так называемой Национальной платформы примирения и единства.