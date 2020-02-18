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Ракурс
Дмитрий Песков. Фото: ВПК.name

Атака боевиков на Донбассе: у Путина прокомментировали обострение ситуации

18 фев 2020, 12:34
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Атака боевиков на Донбассе обострила ситуацию на линии разграничения. В Кремле уже прокомментировали сегодняшние бои.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас в Кремле не обладают достаточной информацией по обострению ситуации на Донбассе, но якобы надеются, что вскоре получат все необходимые сведения. После этого Кремль сделает выводы, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на российские СМИ.

Песков также утверждает, что Москва не знает, что могло спровоцировать утренние бои, но получила информацию о потерях как с одной, так и с другой стороны. Он заявил, что в связи с этим Кремль «выражает соболезнования».

И традиционно Песков добавил, что Кремль якобы не влияет на боевиков ОРДЛО и не несет ответственности за конфликт на Донбассе.

Как писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку боевиков, назвав ее циничной провокацией, целью которой является срыв мирного процесса на Донбассе.


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