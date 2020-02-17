Карта поширення вірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n133832-z-uhanya-evakuuut-tilky-zdorovyh-ukrayinciv-i-zakryut-yih-na-karantyn-v-zasekrechenomu-misci.html

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Китайський коронавірус став причиною смерті вже понад 1 тис. 700 осіб. У зв’язку з цим влада України прийняла рішення евакуювати громадян України та іноземців з Уханя, центру поширення коронавірусу.

Спеціальний літак відправиться до Уханя 18 лютого, а повернеться в Україну в четвер, 20 лютого. Водночас будуть евакуйовані тільки здорові громадяни, у яких немає ознак інфікування коронавірусом. Це загальносвітова практика. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

Перед потраплянням на літак проводитиметься огляд китайськими медиками, додатково на борту всіх евакуйованих громадян буде обстежувати медична команда Міністерства охорони здоров’я, — розповів Ляшко.

Він додав, що й сам літак розділений на певні зони, завдяки яким можна буде ізолювати тих, у кого будуть симптоми коронавірусу.

Окрім українців, будуть також евакуйовані 25 іноземців. Після прибуття всіх евакуйованих помістять в обсерватор, де вони проведуть щонайменше 14 днів. Ляшко не став називати ці заходи карантином, але всі українці та іноземці будуть в ізоляції, їм буде заборонений контакт зі зовнішнім оточенням.

Також, за його словами, на борту літака весь час перебуватимуть медики. Вони ж будуть спостерігати за всіма евакуйованими під час обсервації. Якщо у громадян будуть виявлені ознаки інфікування коронавірусом, їх госпіталізують в інфекційну лікарню.

Водночас, де саме перебуватимуть евакуйовані, Ляшко повідомляти відмовився. Раніше повідомлялося, що це може бути санаторій в Київській області. У зв’язку з цим Обухівська районна рада закликала президента Володимира Зеленського не допустити розміщення 280 українців з китайського Уханя на карантин в приватному санаторії на території області.

Ляшко також зазначив, що на сьогоднішній день в світі зафіксовано 71 тис. 710 хворих коронавірусом, але з кожним днем ​​спостерігається тенденція скорочення кількості інфікованих. Загалом зареєстровано 1 тис. 775 смертей, водночас 11 тис. інфікованих одужали. В Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування коронавірусом.

Представник Міністерства охорони здоров’я додав, що двоє інфікованих на лайнері українця зараз перебувають під наглядом лікарів, їхній стан задовільний.

Карта поширення вірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів виділив на евакуацію українців 4,5 млн грн.