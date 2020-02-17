Новий коронавірус: Центробанк Китаю дезінфікуватиме готівку

У Китаї триває спалах нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n133831-novyy-koronavirus-centrobank-kytau-dezinfikuvatyme-gotivku.html

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Центробанк Китаю запровадив заходи щодо дезінфікування готівки у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу COVID-2019.

Також розглядається можливість знищення готівки, котра надходить із охоплених епідемією районів. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що китайські банки піддаватимуть готівку впливу ультрафіолетового світла та високих температур, після чого вона зберігатиметься впродовж 7−14 днів, перш ніж потраплятиме до клієнтів.

Грошові кошти, які надходять із місць із високим рівнем ризику, таких як лікарні та ринки, будуть «спеціально оброблені» та відправлені назад до центрального банку, а не передані в обіг, зазначає видання.

Такі заходи призводять до вилучення з обігу значних сум готівки на тривалий час. Щоб компенсувати це, центральний банк надає великі суми нової готівки. Так, у січні він виділив 4 мільярди юанів (понад 14 млрд грн) нових банкнот для міста Ухань, яке стало епіцентром захворювання.

Медики зазначають, що хоча коронавірус може впродовж днів виживати на різних поверхнях, зокрема й грошах, вбити його не дуже важко. Щодо нього ефективними є низка поширених методів дезінфекції, включаючи озон та ультрафіолет.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, китайські вчені вже встановили кілька медичних препаратів, які можуть ефективно боротися з коронавірусом COVID-2019. Також тривають роботи з розробки вакцини від цього вірусу.