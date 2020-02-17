Новый коронавирус: Центробанк Китая будет дезинфицировать наличные деньги

В Китае продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n133831-novyy-koronavirus-centrobank-kitaya-budet-dezinficirovat-nalichnye-dengi.html

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Центробанк Китая ввел меры по дезинфекции наличности в связи со вспышкой нового коронавируса COVID-2019.

Также рассматривается возможность уничтожения наличности, поступающей с охваченных эпидемией районов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что китайские банки будут подвергать наличные воздействию ультрафиолетового света и высоких температур, после чего они будут храниться в течение 7- 14 дней, прежде чем попадут к клиентам.

Денежные средства, поступающие из мест с высоким уровнем риска, таких как больницы и рынки, будут «специально обработаны» и отправлены обратно в центральный банк, а не переданы в обращение, отмечает издание.

Такие меры приводят к изъятию из обращения значительных сумм наличности на длительное время. Чтобы компенсировать это, центральный банк предоставляет большие суммы новой наличности. Так, в январе он выделил 4 миллиарда юаней (более 14 млрд грн) новых банкнот для города Ухань, который стал эпицентром заболевания.

Медики отмечают, что хотя коронавирус может в течение дней выживать на различных поверхностях, в том числе и деньгах, убить его не очень трудно. Относительно него эффективны ряд распространенных методов дезинфекции, включая озон и ультрафиолет.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, китайские ученые уже установили несколько медицинских препаратов, которые могут эффективно бороться с коронавирусом COVID-2019. Также проводятся работы по разработке вакцины от этого вируса.