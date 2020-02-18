Задействованы в эвакуации специалисты будут в костюмах спецзащиты, фото: ГСЧС

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Аресен Аваков, министр иностранных дел, продемонстрировал костюмы спецзащиты, в которых будут работать специалисты, задействованные в эвакуации украинцев из охваченного вспышкой нового коронавируса китайского города Ухань.

Всего в команде самолета, который будет эвакуировать украинцев на родину, будут 16 членов экипажа — шесть пилотов, девять бортпроводников, двое врачей, техник и медсестра. Также на борту будут полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства. Об этом Аваков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Все члены экипажа и сопровождающие находиться в костюмах биозащиты, — отметил Аваков.

Он отметил, что этот самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены, а также санитарными средствами, среди которых — медицинские маски, которые будут заменять во время полета.

Перед посадкой в ​​самолет украинцы пройдут медосмотр. В случае выявления у них респираторного заболевания или температуры тела свыше 37,2°, таких лиц не допустят на рейс и в сопровождении консула доставят в местную больницу.

По прибытии в Украину самолет отправится на санитарную стоянку. Сотрудники пограничной и таможенной служб, осуществляющих пограничный контроль, также будут в таких костюмах.

После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования, — отмечают в ведомстве.

Пассажиры и члены экипажа на автобусах в сопровождении сотрудников ГСЧС отправятся к месту обсервации, где будут находиться на период от 14 суток под охраной полиции и наблюдением медиков. Колонну из четырех автобусов будут сопровождать автомобили полиции. Эти автобусы также подвергнут дезинфекции.

Напомним, ожидается, что самолет с украинцами вернется из Китая 20 февраля.