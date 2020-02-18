Хомчак розповів подробиці ранкового бою на Донбасі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n133883-viyna-tryvaie-homchak-rozpoviv-podrobyci-rankovogo-bou-na-donbasi.html

Ракурс

Загострення ситуації на Донбасі прокоментував начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. За його словами, незаконні збройні формування ОРДЛО напали близько 5 ранку. Вони відкрили вогонь з усіх артилерійських систем по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад.

Також штурмові групи зробили спробу атакувати позиції наших бригад за трьома напрямками. Про це Хомчак заявив на брифінгу в Києві у вівторок, 18 лютого.

Напади були зафіксовані в проміжку від Новотошківського до Жолобка.

Силами підрозділів цих двох бригад напад цих штурмових груп було відбито. Після чого зав’язався бій на так званому спостережному посту «Баня». Українські військові дали адекватну відповідь на ці напади.

Станом на 12.50 українські позиції перебувають під контролем військ України. Внаслідок бою був убитий один український боєць, ще троє поранені та двоє контужені.

З 10.00 бойовики запросили режим тиші, щоб забрати своїх загиблих і поранених. Україна також забере загиблого бійця. Зараз його тіло перебуває на території спостережного пункту, де був бій.

Втрати бойовиків — четверо загиблих та шестеро поранених. Хомчак також зазначив, що бойовики спершу знищили камеру і завдали удари артилерії за двома позиціями. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився, додав Хомчак.

Війна триває, на жаль, є поранені та вбиті, — зазначив начальник Генштабу.

Він також спростував інформацію про захоплення противником двох опорних пунктів. Ніякого прориву не було, Збройні сили України утримують фронт.

Водночас Хомчак заявив, що бій йшов за межами дільниці розведення в Золотому. Тобто формально розведення не зірвали.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Донбасі відновилися запеклі бої, які порівнюють із бойовими діями 2018 року. Зеленський заявив, що ця провокація не змінить курсу на припинення війни.