На Донбасі вранці загинув 22-річний гранатометник ЗСУ. Фото: ЗІК

https://racurs.ua/ua/n133887-na-donbasi-vranci-zagynuv-22-richnyy-granatometnyk-zsu.html

Ракурс

Загострення на Донбасі вранці 18 лютого стало причиною смерті одного українського військового. Як стало відомо, загиблий — Максим Хітайлов.

Він був гранатометником 72-ї окремої механізованої бригади. Йому було 22 роки. Про це написав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами народного депутата, також були поранені четверо військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що напад бойовиків ЛДНР почався близько 5 ранку. Вони відкрили вогонь з усіх артилерійських систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Внаслідок бою був убитий один український військовий, ще троє поранені та двоє контужені. Втрати бойовиків — четверо загиблих та шість поранених. Зараз українські позиції перебувають під контролем військ України.

Як писав «Ракурс», раніше в мережі з’явилося відео ранкової атаки окупантів по позиціях українських військ під Золотим.