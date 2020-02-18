ЮКОС. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n133886-rf-zobov-yazana-vyplatyty-50-mlrd-dol-kolyshnim-akcioneram-ukosa-apelyaciynyy-sud-gaagy.html

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Апеляційний суд Гааги скасував рішення окружного суду Гааги і зобов’язав Російську Федерацію виплатити колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС 50 млрд дол. Ця величезна сума є компенсацією за експропріацію нафтової компанії Росією.

Про рішення Апеляційного суду Гааги повідомляє Reuters.

Своїм рішенням Апеляційний суд Гааги скасував рішення окружного суду Гааги, яке було прийнято у 2016 році і скасовувало рішення Гаазького арбітражного трибуналу про виплату 50 млрд дол. колишнім акціонерам незаконно експропрійованої Росією нафтової компанії ЮКОС.

Рішення апеляційного суду Гааги може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Слід нагадати, що акціонери компанії звернулися до міжнародного арбітражу в Гаазі ще у 2005 році. У 2007 році суд прийшов до висновку, що в Росії на ЮКОС на початку 2000-х років здійснили масштабну атаку з метою довести компанію до банкрутства, забрати її активи і відсторонити главу організації Михайла Ходорковського від політики.

Арбітражний суд у Гаазі 28 липня 2014 року визнав ЮКОС і його бенефіціарів ущемленими у правах Російською Федерацією і зобов’язав російську владу компенсувати судові витрати і виплатити позивачам суму в 50 млрд дол.

Однак окружний суд Гааги 20 квітня 2016 року анулював це рішення, постановивши, що міжнародний арбітраж не мав юрисдикції для розгляду суперечки, так як Росія не ратифікувала багатосторонній договір до Енергетичної хартії.

Акціонери ЮКОСа оскаржили це скасування в Апеляційному суді Гааги.