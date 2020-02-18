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ЮКОС. Фото: ИноСМИ

РФ обязана выплатить 50 млрд долл. бывшим акционерам ЮКОСа — Апелляционный суд Гааги

18 фев 2020, 13:37
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Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда Гааги и обязал Российскую Федерацию выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 млрд долл. Эта огромная сумма является компенсацией за экспроприацию нефтяной компании Россией.

О решении Апелляционного суда Гааги сообщает Reuters.

Своим решением Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда Гааги, которое было принято в 2016 году и отменяло решение Гаагского арбитражного трибунала о выплате 50 млрд долл. бывшим акционерам незаконно экспроприированной Россией нефтяной компании ЮКОС.

Решение апелляционного суда Гааги может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Следует напомнить, что 28 июля 2014 года арбитражный суд в Гааге признал ЮКОС и его бенефициаров ущемленными в правах Российской Федерацией и обязал российские власти компенсировать судебные издержки и выплатить истцам сумму в 50 млрд долл.

Однако окружной суд Гааги 20 апреля 2016 года аннулировал данное решение, постановив, что международный арбитраж не обладал юрисдикцией для рассмотрения спора, так как Россия не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии.

Акционеры ЮКОСа обжаловали данную отмену в Апелляционном суде Гааги.


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