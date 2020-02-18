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Коронавирус и Украина: Зеленский пригрозил политикам привезти эвакуированных из Китая в Конча-Заспу, скриншот видео

«Привезу эвакуированных из Китая в Конча-Заспу»: Зеленский пригрозил политикам из-за заявлений о коронавирусе (ВИДЕО)

18 фев 2020, 13:14
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая граждан Украины в Конча-Заспу, туда где проживают украинские политики.

Такое заявление глава государства сделал по итогам заседания СНБО 18 февраля.

Он попросил не распространять дезинформацию о том, куда везут эвакуированных, а к политикам обратился с такими словами:

Хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям с призывами перекрывать дороги. Мы забираем своих граждан, они такие же граждане… Если будете подстрекать… Мы обязательно привезем их в Украину и я лично привезу их в Конча-Заспу в ваши особняки.

Зеленский не уточнил, о каких именно заявлениях политиков идет речь. Вероятно, президент получил информацию о том, что в местах, где обустроят эвакуированных на карантин, возможно проведение акций протеста.

Мы полностью готовы к эвакуации, есть несколько вариантов куда везти людей, — отметил президент.

Напомним, что украинских граждан из провинции Хубэй обещали эвакуировать еще в начале прошлой недели. Киев определил несколько мест вблизи столицы, в которых привезенные из Китая граждане будут находиться на двухнедельном карантине.

Источник: Ракурс


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