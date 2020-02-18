Коронавирус и Украина: Зеленский пригрозил политикам привезти эвакуированных из Китая в Конча-Заспу, скриншот видео

https://racurs.ua/n133885-privezu-evakuirovannyh-iz-kitaya-v-koncha-zaspu-zelenskiy-prigrozil-politikam-iz-za-zayavleniy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая граждан Украины в Конча-Заспу, туда где проживают украинские политики.

Такое заявление глава государства сделал по итогам заседания СНБО 18 февраля.

Он попросил не распространять дезинформацию о том, куда везут эвакуированных, а к политикам обратился с такими словами:

Хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям с призывами перекрывать дороги. Мы забираем своих граждан, они такие же граждане… Если будете подстрекать… Мы обязательно привезем их в Украину и я лично привезу их в Конча-Заспу в ваши особняки.

Зеленский не уточнил, о каких именно заявлениях политиков идет речь. Вероятно, президент получил информацию о том, что в местах, где обустроят эвакуированных на карантин, возможно проведение акций протеста.

Мы полностью готовы к эвакуации, есть несколько вариантов куда везти людей, — отметил президент.

Напомним, что украинских граждан из провинции Хубэй обещали эвакуировать еще в начале прошлой недели. Киев определил несколько мест вблизи столицы, в которых привезенные из Китая граждане будут находиться на двухнедельном карантине.