Коронавірус і Україна: Зеленський пригрозив політикам привезти евакуйованих з Китаю у Кончу-Заспу, скріншот відео

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв привезти евакуйованих із Китаю громадян України у Кончу-Заспу, туди де проживають українські політики.

Таку заяву глава держави зробив за підсумками засідання РНБО 18 лютого.

Він попросив не розповсюджувати дезінформацію щодо того, куди везуть евакуйованих, а до політиків звернувся із такими словами:

Хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей із закликами перекривати дороги. Ми забираємо своїх громадян, які такі самі громадяни… Якщо будете підбурювати… Ми обов’язково привеземо їх до України і я особисто привезу їх у Кончу-Заспу у ваші маєтки.

Зеленський не уточнив, про які саме заяви політиків йдеться. Ймовірно, президент отримав інформацію про те, що у місцях, де облаштують евакуйованих на карантин, можливе проведення акцій протесту.

Ми повністю готові до евакуації, маємо кілька варіантів куди везти людей, — зазначив президент.

Нагадаємо, що українських громадян із Уханя та провінції Хубей обіцяли евакуювати ще на початку минулого тижня. Київ визначив декілька місць поблизу столиці, у яких привезені з Китаю громадяни перебуватимуть на двотижневому карантині.