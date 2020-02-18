На Донбассе утром погиб 22-летний гранатометчик ВСУ. Фото: Зик

https://racurs.ua/n133887-na-donbasse-utrom-pogib-22-letniy-granatometchik-vsu.html

Ракурс

Обострение на Донбассе утром 18 февраля стало причиной смерти одного украинского военного. Как стало известно, погибший — Максим Хитайлов.

Он был гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады. Ему было 22 года. Об этом написал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам народного депутата, также были ранены четверо военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что нападение боевиков ЛДНР началось около 5 утра. Они открыли огонь из всех артиллерийских систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. В результате боя был убит один украинский боец, еще трое ранены и двое контужены. Потери боевиков — четверо погибших и шесть раненых. Сейчас украинские позиции находятся под контролем войск Украины.

Как писал «Ракурс», ранее в сети появилось видео утренней атаки оккупантов по позициям украинских войск под Золотым.