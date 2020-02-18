Руслан Хомчак

https://racurs.ua/n133888-eto-ne-byla-provokaciya-homchak-prokommentiroval-segodnyashnuu-ataku-boevikov.html

Ракурс

Атака боевиков на Луганщине, которая началась сегодня в 5.00, не была провокацией.

Враг планировал захватить наблюдательные посты украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга после сегодняшнего заседания СНБО заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Он напомнил, что сегодня — пятая годовщина завершения боев за Дебальцево.

И для противника они это все показывают, и для всего их «мира», это их была победа, — прокомментировал Хомчак действия боевиков.

Мы расцениваем это так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать, наверное, своему населению, всем, перед кем они отчитываются, что «мы можем, мы продвинулись вперед, на 300−500 м, — отметил начальник Генштаба.

Хомчак отметил, что в тактическом и оперативном плане эти действия боевиков ничего не меняли.

Но для людей, которые на войне, каждый метр, который они защищают, он пролитый кровью и он очень дорог, — отметил Хомчак.

Он также сообщил, что украинские бойцы оставили один из наблюдательных пунктов. На нем осталось тело погибшего военнослужащего.

Он также отметил, что сегодняшняя атака не касалась участка в районе города Золотого, где в прошлом году произошло разведения сил. По его словам, из всех трех участков прошлогоднего разведения войск провокации со стороны боевиков наблюдаются только в городе Петровском Луганской области, где их фиксирует ОБСЕ, когда противник выходит открыто перед камерами, открывает огонь и зацепляет один угол участка разведения.

Но это провокационные обстрелы. Они хотят спровоцировать нас, чтобы мы открыли огонь. У них там так же в настоящее время находятся их СМИ, для того, чтобы зафиксировать, что мы ведем огонь, — отметил Хомчак.

Мы на эти провокации не ведемся, — добавил он.

Напомним, враг сегодня утром открыл огонь из всех артиллерийских систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад.