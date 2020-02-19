Атака боевиков на Донбассе: в СММ ОБСЕ рассказали, сколько зафиксировали взрывов

На Луганщине 18 февраля состоялась активизация боевых действий, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n133932-ataka-boevikov-na-donbasse-v-smm-obse-rasskazali-skolko-zafiksirovali-vzryvov.html

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В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время вчерашней атаки боевиков вблизи города Золотого Луганской области насчитали более 2,3 тыс. взрывов, а также значительный рост количества других нарушений режима прекращения огня.

Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, сообщают УНН.

Он отметил, что значительное снижение уровня насилия на Донбассе произошло после того, как стороны выразили приверженность прекращению огня 21 июля 2019 года. Но уже спустя 40 дней количество нарушений снова достигло прежнего уровня.

1 января снова было зафиксировано значительное сокращение среднего числа нарушений прекращения огня. Однако 18 февраля в районе города Золотого «СММ зафиксировала очень серьезный инцидент» — резкое увеличение числа нарушений прекращения огня.

Миссия проводит дальнейший анализ информации, — отметил Чевик.

Напомним, боевики вчера в 5.00 начали атаку в западной части Луганской области в районе города Золотого. По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, это не была провокация — враг сознательно планировал захватить наблюдательные посты украинских военнослужащих.