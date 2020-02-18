Совет безопасности ООН начал заседание по Украине. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n133906-sovbez-oon-provodit-zasedanie-po-ukraine-translyaciya.html

Ракурс

Совет безопасности ООН 18 февраля в 22.00 собрался на заседание в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Созыв Совбеза инициировала Российская Федерация. На заседании должны сообщить информацию о прогрессе в реализации комплекса мер, которые предполагают минские соглашения. Об этом сообщается на официальной веб-странице ООН.

Планируется, что украинская делегация на заседании поднимет вопрос эскалации конфликта на Донбассе, поскольку сегодня пророссийские боевики атаковали позиции бойцов ООС вблизи Золотого. Вследствие агрессии сепаратистов погиб один украинский военнослужащий, четверо получили ранения.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали созыв Москвой сегодняшнего заседания Совбеза ООН ожидаемым трюком. В МИД уверены, что Россия таким образом хочет сместить акценты накануне специального заседания Генеральной ассамблеи, которая инициировала Украина на 20 февраля.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в январе приняла резолюцию, в которой Россию признали «стороной минских договоренностей» и призвали «в полной мере выполнять минские договоренности».