Рада безпеки ООН розпочала засідання по Україні. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n133906-radbez-oon-provodyt-zasidannya-po-ukrayini-translyaciya.html

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Рада безпеки ООН 18 лютого о 22.00 зібралася на засідання в Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки) у зв’язку з п’ятою річницею мінських домовленостей.

Скликання Радбезу ініціювала Російська Федерація. На засіданні мають повідомити інформацію щодо прогресу реалізації комплексу заходів, які передбачають мінські угоди. Про це повідомляється на офіційній веб-сторінці ООН.

Планується, що українська делегація на засіданні порушить питання ескалації конфлікту на Донбасі, оскільки сьогодні проросійські бойовики атакували позиції бійців ООС поблизу Золотого. Внаслідок агресії сепаратистів загинув один український військовослужбовець, четверо дістали поранення.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України назвали кликання Москвою сьогоднішнього засідання Радбезу ООН очікуваним трюком. У МЗС впевнені, що Росія таким чином хоче змістити акценти напередодні спеціального засідання Генеральної асамблеї, яка ініціювала Україна на 20 лютого.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи у січні ухвалила резолюцію, якою Росію визнали «стороною мінських домовленостей» і закликали «повною мірою виконувати мінські домовленості».