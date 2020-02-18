SpaceX в 2021 году будет доставлять на орбиту космических туристов. Фото: flickr.com

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Американская аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX (Спейс Икс) будет доставлять на орбиту космических туристов на своем новом корабле Crew Dragon.

Уже есть подписанное соглашение с компанией космического туризма Space Adventures. Документ предусматривает, что до четырех туристов смогут осуществлять полеты на орбиту продолжительностью до пяти суток. Первый полет может состояться в начале 2021 года. Об этом сообщает Space.com.

Это историческое событие откроет возможность совершить полет в космос для всех тех, кто мечтает об этом. Мы рады взаимодействовать с компанией Space Adventures в этом проекте, — сообщил президент и главный директор по операциям SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как известно, Space Adventures имеет опыт в космическом туризме. На протяжении 2001−2009 годов на космическом корабле «Союз» в космическое путешествие отправили ряд бизнесменов из США.

Напомним, компания SpaceX в январе провела тестирование аварийной системы корабля Crew Dragon, который запустили вместе с ракетой Falcon 9. Впоследствии ракету взорвали.