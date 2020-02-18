Россия запретила въезд гражданам КНР. Фото: slovoidilo.ua

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Российская Федерация запрещает гражданам Китайской Народной Республики въезжать на территорию России.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также с целью осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кабмина РФ.

В правительстве подчеркнули, что решение оперативного штаба в отношении китайцев были приняты «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не владеют данными об устойчивой локальной передаче китайского коронавируса SARS-CoV-2 от человека к человеку вне пределов Китая, за исключением ситуации на круизном лайнере Diamond Princess. Вне КНР эксперты ВОЗ зарегистрировали только 92 случая передачи вируса от человека к человеку.