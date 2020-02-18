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В ВОЗ сделали важное заявление относительно коронавируса. Фото: ТСН

У ВОЗ нет данных об устойчивой передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку за пределами КНР

18 фев 2020, 20:40
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Всемирная организация здравоохранения по состоянию на 18 февраля не владеет данными об устойчивой локальной передаче китайского коронавируса SARS-CoV-2 от человека к человеку за пределами Китая.

Исключение составляет лишь ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, который заблокирован в порту Японии. Вне Китая зарегистрировали 92 случая передачи вируса от человека к человеку. Об этом сегодня сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

Как сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, в ВОЗ пока недостаточно информации о тяжести течения болезни у пациентов за пределами КНР и из-за этого нет возможности для обоснованного сравнения ситуации в этой стране и в других государствах. Мировое сообщество в ВОЗ призвали предоставить больше информации по каждому больному.

Также он отметил, что необходимы подготовительные меры к возможному распространению коронавируса. Пообещал, что до конца текущей недели в 40 стран в Африке и 29 в Западном полушарии будет возможность диагностировать болезни, вызванной новым коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Японии проверят эффективность нового лечения коронавируса SARS-CoV-2 препаратами от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Сколько времени продлятся исследования пока неизвестно.

Источник: Ракурс


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