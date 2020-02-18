У ВООЗ зробили важливу заяву щодо коронавірусу. Фото: ТСН

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Всесвітня організація охорони здоров’я станом на 18 лютого не володіє даними про стійку локальну передачу китайського коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до людини поза межами Китаю.

Виключення становить лише ситуація на круїзному лайнері Diamond Princess, що заблокований в порту Японії. Поза Китаю зареєстровано 92 випадки передачі вірусу від людини до людини. Про це сьогодні повідомляється на сторінці ВООЗ у Twitter.

Як повідомив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреисус, у ВООЗ наразі недостатньо інформації про тяжкості перебігу хвороби у пацієнтів за межами КНР і через це немає можливості для обґрунтованого порівняння ситуації в цій країні та в інших державах. Світову спільноту в ВООЗ закликали надати більше інформації по кожному хворому.

Також він наголосив, що необхідні підготовчі заходи до можливого поширення коронавірусу. Пообіцяв, що до кінця поточного тижня у 40 країн в Африці і 29 в Західній півкулі буде можливість діагностувати хворобу, викликану новим коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Японії перевірять ефективність лікування нового коронавірусу SARS-CoV-2 препаратами від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Скільки часу триватимуть дослідження наразі невідомо.