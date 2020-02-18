Новый коронавирус в Японии попытаются лечить с помощью препаратов от ВИЧ

В Японии фиксируются случаи заболевания новым коронавирусом

https://racurs.ua/n133897-novyy-koronavirus-v-yaponii-popytautsya-lechit-s-pomoschu-preparatov-ot-vich.html

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В Японии проверят эффективность лечения нового коронавируса SARS-CoV-2 препаратами от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга, сообщает агентство Reuters.

По его словам, правительство делает все, чтобы соответствующие клинические испытания начались «как можно быстрее», однако сколько они продлятся, пока нельзя сказать.

В то же время в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Токио утверждают, что соответствующие клинические исследования не займут много времени, поскольку лекарства от ВИЧ уже одобрены для использования при лечении пациентов, хотя и для другого заболевания, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что ранее препарат от ВИЧ применялся для лечения больных атипичной пневмонией.

Японские медики уже применяли препарат от ВИЧ для лечения пациентов с новым коронавирусом, с их согласия. Некоторые из этих людей с тех пор выздоровели, но поскольку количество таких пациентов было ограничено, пока трудно сказать, были ли эти лекарства эффективными.

Для подтверждения эффективности и безопасности препарата необходимо провести клиническое исследование.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, одного из двух украинцев, заразившихся коронавирусом на борту корабля Diamond Princess, который сейчас находится на карантине у берегов Японии, вскоре планируют выписать из больницы.