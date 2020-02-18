СНБО разработал новую стратегию «Безопасность человека — безопасность страны»https://racurs.ua/n133896-snbo-razrabotal-novuu-strategiu-bezopasnost-cheloveka-bezopasnost-strany.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во время сегодняшнего заседания принял и предложил для утверждения президентом Украины проект новой стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека — безопасность страны».
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что впервые в центре подобного документа оказался человек, его жизнь, здоровье, достоинство, неприкосновенность и безопасность, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Данилов отметил, что согласно стратегии, наивысшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира как залога развития страны. Данный процесс не должен происходить за счет потери территорий и суверенитета страны.
Стратегия включает в себя три основных принципа государственной политики в вопросе нацбезопасности:
- сдерживание (развитие обороны и безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины);
- устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям, путем минимизации внешних уязвимостей);
- взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами).
Главными приоритетами национальных интересов являются:
- отстаивание независимости и государственного суверенитета;
- восстановление территориальной целостности Украины;
- общественное развитие;
- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
- европейская интеграция и вступление в НАТО.
Данилов отметил, что проект стратегии был одобрен Консультативной миссией ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины.