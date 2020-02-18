СНБО. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n133896-snbo-razrabotal-novuu-strategiu-bezopasnost-cheloveka-bezopasnost-strany.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во время сегодняшнего заседания принял и предложил для утверждения президентом Украины проект новой стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека — безопасность страны».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что впервые в центре подобного документа оказался человек, его жизнь, здоровье, достоинство, неприкосновенность и безопасность, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Данилов отметил, что согласно стратегии, наивысшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира как залога развития страны. Данный процесс не должен происходить за счет потери территорий и суверенитета страны.

Стратегия включает в себя три основных принципа государственной политики в вопросе нацбезопасности:

сдерживание (развитие обороны и безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины);

устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям, путем минимизации внешних уязвимостей);

взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами).

Главными приоритетами национальных интересов являются:

отстаивание независимости и государственного суверенитета;

восстановление территориальной целостности Украины;

общественное развитие;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская интеграция и вступление в НАТО.

Данилов отметил, что проект стратегии был одобрен Консультативной миссией ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины.