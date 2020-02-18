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Ракурс
Оккупированный Крым: политзаключенный Семена вернулся из заключения на подконтрольную Украине территорию, фото — НВ

Крымский политзаключенный Семена вернулся на подконтрольную Украине территорию (ФОТО)

18 фев 2020, 14:48
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Политзаключенный из Крыма, журналист Николай Семена 18 февраля уже находится на контролируемой правительством Украины территории.

Такую информацию обнародовала в Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова. В сентябре 2017 года Семену незаконно осудил оккупационный российский суд.

Он в безопасности и направляется в Киев, — написала Денисова и обнародовала соответствующее фото.

Николай Семена уже на материке, фото — Фейсбук Л.Денисовой

Напомним, 19 апреля стало известно, что оккупационная прокуратура возбудила уголовное дело об экстремизме в отношении журналиста издания «Крым. Реалии» из-за публикации о блокаде полуострова украинскими активистами. Впоследствии российские силовики провели обыски у двух журналистов и фотографа, которые работают в аннексированном Крыму. Позже Семену отпустили под подписку о невыезде.

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста до двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене и сократил срок запрета публичной деятельности до двух лет. А 28 января этого года Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.

Источник: Ракурс


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