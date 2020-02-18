КСУ признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины

https://racurs.ua/n133894-ksu-voskresil-vsu.html

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Конституционный суд признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины, предусмотренную судебной реформой, которую в 2016 году запустила Верховная Рада.

Таким образом неконституционным признан и конкурс для судей ВСУ в «новый» Верховный суд. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ на сегодняшнем заседании.

Судьи Конституционного суда признали неконституционным конкурс для судей Верховного суда Украины, — пишет «Укринформ» со ссылкой на собственные источники в КСУ.

В частности, признан неконституционным п. 7 переходных и заключительных положений закона «О судоустройстве и статусе судей» в части ликвидации ВСУ, а также п. 14 в части участия судей ВСУ в конкурсе на судейские должности в «новом» Верховном суде. Также Конституционный суд признал неконституционными п. 25 переходных положений закона в части права судьи, который по итогам квалификационного оценивания подтвердил соответствие занимаемой должности (или был назначен по результатам конкурса), на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания.

В то же время суд не отменял судебную реформу, которая стартовала в Украине в 2016 году.

В решении КСУ отмечено, что конституционный орган — ВСУ — нельзя ликвидировать простым законом. Изменение названия в рамках реформирования не влияет на статус высшей судебной инстанции. Но это не значит, что проведенный конкурс в ВС ставится под сомнение. В частности, КСУ не признавал неконституционными пункты, согласно которым был создан новый Верховный суд, и не отменял конкурс в ВС.

В решении КСУ указано, что дальнейшую судьбу ВСУ и его судей должен решить законодатель.

Как сообщалось ранее, 2 июня 2016 года украинский парламент внес изменения в Конституцию (в части правосудия), а также принял закон «О судоустройстве и статусе судей», предусматривающий формирование нового Верховного суда. В то же время, по замыслу законодателей, судьи старого ВСУ могли попасть в реформированный ВС с путем участия в конкурсе. Часть судей ВСУ 6 октября 2016 года обжаловала ряд положений этого закона в Конституционном суде (в частности п. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 заключительных и переходных положений).

В том же году Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила публичный конкурс в новый Верховный суд. Свои кандидатуры тогда выдвинули 1432 человека. ВККСУ отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационные суды ВС (по 30 должностей в каждый).