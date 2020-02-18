КСУ визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України

https://racurs.ua/ua/n133894-ksu-vyznav-nekonstytuciynym-konkurs-dlya-suddiv-verhovnogo-sudu-ukrayiny-zmi.html

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Конституційний суд визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України, що була передбачена судовою реформою, яку в 2016 році запустила Верховна Рада.

Таким чином неконституційним визнано і проведення конкурсу для суддів ВСУ до «нового» Верховного суду. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ на сьогоднішньому засіданні.

Судді Конституційного суду визнали неконституційним конкурс для суддів Верховного суду України, — пише «Укрінформ» із посиланням на власні джерела в КСУ.

Зокрема, визнано неконституційним п. 7 перехідних і прикінцевих положень закону «Про судоустрій і статус суддів» у частині ліквідації ВСУ, а також п. 14 у частині участі суддів ВСУ в конкурсі на суддівські посади у «новому» Верховному суді. Також Конституційний суд визнав неконституційними п. 25 перехідних положень закону щодо права судді, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді (або призначений за результатами конкурсу), на отримання щомісячного довічного грошового утримання.

Водночас суд не скасовував судову реформу, що стартувала в Україні в 2016 році.

У рішенні КСУ наголошено на тому, що конституційний орган — ВСУ — не можна ліквідувати простим законом. Зміна назви у межах реформування не означає, що змінився статус найвищої судової інстанції. Але це не означає, що проведений конкурс до ВС ставиться під сумнів. Зокрема, КСУ не визнавав неконституційними пункти, за якими було створено новий Верховний суд, і не скасовував конкурс до ВС.

У рішенні КСУ акцентовано, що подальшу долю ВСУ та його суддів має вирішити законодавець.

Як повідомлялося раніше, 2 червня 2016 року український парламент вніс зміни до Конституції (у частині правосуддя), а також ухвалив закон «Про судоустрій і статус суддів», який передбачив формування нового Верховного суду. Водночас, за задумом законотворців, судді старого ВСУ мали змогу потрапити до реформованого ВС шляхом участі в конкурсі. Частина суддів ВСУ 6 жовтня 2016 року оскаржила низку положень цього закону в Конституційному суді (зокрема п. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 прикінцевих і перехідних положень).

Того ж року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила публічний конкурс до нового Верховного суду. Свої кандидатури тоді висунули 1432 осіб. ВККСУ відібрала 120 кандидатів на посади суддів до касаційних судів ВС (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному та цивільному).