ДБР повідомило підозру колишнім топ-менеджерам банку «Михайлівський», фото: 112.ua

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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364−1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу), колишнім топ-менеджерам банку «Михайлівський» — двом заступникам голови правління та чотирьом членам Кредитного комітету банку.

На думку слідства, вони своїми діями завдали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збитків на суму 283 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За версією слідства, вони безпідставно надали двом пов’язаним із колишніми власниками банку юридичним особам кредити, усвідомлюючи, що вони не будуть повернені.

У разі доведення вини їм загрожує штраф, арешт на строк до шести місяців чи позбавлення волі на строк до шести років.

Розслідування дій колишнього керівництва банку триває, перевіряється можлива причетність інших осіб.

Банк «Михайлівський» був визнаний неплатоспроможним Нацбанком у травні 2016 року.

У подальшому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував 2,5 млрд грн вкладникам та постраждалим від фінансових зловживань особам.

Нагадаємо, у серпні 2017 року апеляційний суд підтвердив законність рішення НБУ щодо ліквідації банку «Михайлівський».