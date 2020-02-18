У Києві побито черговий температурний рекорд. Фото: Pexels

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Температура в Києві продовжує дивувати. Синоптики за результатами метеорологічних спостережень в столиці зафіксували новий рекорд.

Температурний рекорд був встановлений 17 лютого. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, цього дня середньодобова температура в Києві склала +4,8°.

Це на 0,2° більше, ніж попередній температурний рекорд. До цього найтепліша погода в цей день була зафіксована в минулому році. Синоптики зазначають, що такі температурні показники відповідають температурі кінця березня.

Також в обсерваторії повідомили, що 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостереження. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +2,3°, що на 1,4° тепліше, ніж в 1950 році. Ніч на 17 лютого в Києві виявилася також теплою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°, що на 0,1° тепліше, ніж в 1974 році.

Нагадаємо, раніше за перші три дні лютого синоптики встигли зафіксувати нові рекорди. 2 лютого стовпчики термометрів в столиці піднялися до +10,7° - це на 1,4° вище попереднього рекорду, зафіксованого в 2002 році. Також був побитий рекорд середньодобової температури, який склав +7,9°. Це на 1,6° більше за попереднє значення. Така температура відповідає квітневій.