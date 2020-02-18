Корупція в Україні: підприємець з ринку купила зятю-очільнику Поліської митниці новий Volkswagen Tiguan за 40 тис. дол., фото — Bigus-інфо

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Ракурс

Підприємець з ринку у Запоріжжі купила зятю-керівнику Поліської митниці Олексію Мужеву новий Volkswagen Tiguan за 40 тис. дол.

Про це розповіли у своєму розслідуванні «Наші гроші». Крім того, теща Мужева змогла купити два помешкання в новобудові загальною площею 150 кв. м, а також позичити дочці 500 тис. грн.

При цьому Лариса Сапронова — ФОП, вона торгує харчами на ринку і раніше не декларувала доходів, які співмірні із її активами.

Ринкова вартість нерухомості тещі в.о. начальника новоутвореної Поліської митниці становить приблизно 75 тис дол. Новий Volkswagen Tiguan на Сапронову оформили у 2017 році, а Мужев у декларації зазначив, що користується іномаркою особисто.

Поліська митниця восени 2019 року об'єднала Рівненську, половину Волинської та чверть Хмельницької областей. До того, як очолити її, Мужев працював у Запоріжжі і його доходи до 2018-го року не були високими. Дружина митника донедавна перебувала у декреті, а нині отримує у приватній фірмі мінімальну зарплатню.

У 2015 році Мужева звільняли з митниці. Тоді йшлося про його «одноразове грубе порушення». Згодом цей запис чомусь визнали недійсним і Мужев поновився на посаді. Через півроку його знову звільнили — із формулюванням «через тривалу відсутність на роботі» (150 днів). Митник зміг поновитися на роботі через суд.

Минулого тижня «Ракурс» повідомляв, що ДБР провело обшуки на Подільській і Поліській митницях.