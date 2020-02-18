Коррупция в Украине: предприниматель с рынка купила зятю-главе Полесской таможни новый Volkswagen Tiguan за 40 тыс. долл., фото — Bigus-инфо

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Ракурс

Предприниматель с рынка в Запорожье купила зятю-руководителю Полесской таможни Алексей Мужеву новый Volkswagen Tiguan за 40 тыс. долл.

Об этом рассказали в своем расследовании «Наші гроші». Кроме того, теща Мужева смогла купить две квартиры в новостройке общей площадью 150 кв. м, а также одолжить дочери 500 тыс. грн.

При этом Лариса Сапронова — ФЛП, она торгует продуктами на рынке и раньше не декларировала доходов, которые соизмеримы с ее активами.

Рыночная стоимость недвижимости тещи и.о. начальника Полесской таможни составляет примерно 75 тыс долл. Новый Volkswagen Tiguan на Сапронову оформили в 2017 году, а Мужев в декларации отметил, что пользуется иномаркой лично.

Полесская таможня осенью 2019 года объединила Ровенскую, половину Волынской и четверть Хмельницкой областей. До того, как возглавить ее, Мужев работал в Запорожье и его доходы в 2018 году не были высокими. Жена таможенника до недавнего времени находилась в декрете, а сейчас получает в частной фирме минимальную зарплату.

В 2015 году Мужева увольняли с таможни. Тогда речь шла о его «однократном грубом нарушении». Впоследствии эту запись почему-то признали недействительной и Мужев восстановился в должности. Через полгода его снова уволили — с формулировкой «из-за длительного отсутствия на работе» (150 дней). Таможенник смог восстановиться на работе.

На прошлой неделе «Ракурс» сообщал, что ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях.