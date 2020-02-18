Глава Херсонской ОГА Гусев назвал евромайдановцев экстремистами, виновными в смертях людей

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Юрий Гусев, экс-заместитель министра обороны Украины, которого летом прошлого года назначили на должность председателя Херсонской ОГА, сначала назвал евромайдановцев «экстремистами», а затем в комментариях объяснял возмущенным пользователям соцсетей, что на самом деле он говорил об «агентах России, отстреливавших украинцев».

Я убежден, что обе стороны конфликта (и экстремисты, и «Беркут») виновны в смертях людей, — написал Гусев в Фейсбук.

Эти его слова вызвали волну возмущения у активистов из Херсона, которые участвовали в Революции достоинства. Впоследствии глава Херсонской ОГА был вынужден уточнить, кого именно он имел в виду.

Это люди с незарегистрированным оружием, которых я видел на Майдане и в январе, и в феврале 2014 года. Они почти не общались и вели себя, мягко говоря, странно. Кто они и виноваты ли они в смертях людей — вопрос к следствию, — отметил Гусев.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос волонтера-медика Ирины Солошенко, был ли он 18−20 февраля 2014 года на Майдане, Гусев признался, что нет. В то же время в одном из следующих комментариев Гусев написал, что экстремистами он считает не майдановцев, а агентов из России.

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года началась кровавая фаза Революции достоинства, которая длилась до 21 февраля. Вследствие штурма Майдана силовики начали стрелять у активистов. В ту ночь погибли десятки людей, а президент Виктор Янукович бежал в Россию. Всю ночь на 19 февраля продолжался штурм позиций протестующих на Майдане — силовики давили со стороны улицы Институтской и Европейской площади.