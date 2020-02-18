Голова Херсонської ОДА Гусєв назвав євромайданівців екстремістами, винними у смертях людей

https://racurs.ua/ua/n133889-i-ekstremisty-i-berkut-vynni-u-smertyah-golova-hersonskoyi-oda-gusiev-vidmityvsya-novou.html

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Юрій Гусєв, екс-заступник міністра оборони України, якого торік влітку призначили на посаду голови Херсонської ОДА, спочатку назвав євромайданівців «екстремістами», а потім у коментарях пояснював обуреним користувачам соцмереж, що він мав на увазі насправді.

Я переконаний, що обидві сторони конфлікту (і екстремісти, і «Беркут») винні у смертях людей, — написав Гусєв у Фейсбук.

Ці його слова викликали хвилю обурення в українців, зокрема й активістів з Херсону, які брали участь у Революції гідності. Згодом очільник Херсонської ОДА був змушений уточнити, кого саме він мав на увазі.

Це люди з незареєстрованою зброєю, яких я бачив на Майдані і в січні, і в лютому 2014 року. Вони майже не спілкувались і поводились м’яко кажучи дивно. Хто вони і чи винні вони у смертях людей — питання до слідства, — зазначив Гусєв.

Разом з тим, на уточнююче питання волонтера-медика Ірини Солошенко, чи був він 18−20 лютого 2014 року на Майдані, Гусєв зізнався, що ні. Водночас в одному з наступних коментарів Гусєв написав, що екстремістами він вважає не майданівців, а агентів з Росії.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року почалася найкривавіша фаза Революції гідності, яка тривала до 21 лютого. Внаслідок штурму Майдану силовики почали стріляти в активістів. Тієї ночі загинули десятки людей, а тодішній президент Віктор Янукович втік з України. Всю ніч на 19 лютого тривав штурм позицій протестувальників на Майдані — силовики тиснули з боку вулиці Інститутської та Європейської площі.